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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ПРОСЕЛО В 2020 ГОДУ НА 0,7%
18:00 18.01.2021
В 2020 году объем промышленного производства в текущих ценах составил 116,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню 2019 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности – 99,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.
Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,7%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 14,7%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,1%, транспортных средств и оборудования – на 5%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 2,7%.
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