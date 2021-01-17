В 2020 году объем промышленного производства в текущих ценах составил 116,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню 2019 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,8%, в обрабатывающей промышленности – 99,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.

Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,7%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 14,7%, основных фармацевтических продуктов и препаратов – на 10,1%, транспортных средств и оборудования – на 5%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 2,7%.