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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ ПОДРОСЛИ


17:39 18.01.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0,8% и составил 1337 $/м2.

Как пишет аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю, с 11 по 18 января 2021 года, выросла на 0,1% и составляет на данный момент 1300 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг 37 $/м2. Это максимальное значение за 9 недель.

Следует отметить, что рост средней цены квадратного метра на «вторичке» произошел за счет снятия из базы большого количества объявлений одним из столичных агентств недвижимости. В основной же массе объявлений существенных корректировок цен не наблюдалось.

За последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов снизилось на 7,3%. Наиболее ощутимым был отток 2- и 3-комнатных квартир — на 8% и 10% соответственно. «Однушек» стало меньше только на 3%.

В разрезе районов самое ощутимое снижение числа объявлений было зафиксировано в Октябрьском (-26%) и Первомайском (-13%) районах. В других районах существенных изменений в уровне предложения не произошло. Исключение — Советский, где число выставленных на продажу объектов за неделю выросло на 7%.

Увеличение цен наблюдалось по всем сегментам квартир. Наиболее заметное — у 3- и 4-комнатных квартир, наименее — у «однушек» и «двушек».

В районах города наиболее ощутимым был рост средней цены квадратного метра в Первомайском (+2,6%) и Центральном районах (+1,3%). Заметное снижение цен отмечалось в Совестком районе (-1,1%).
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