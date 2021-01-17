В 2020 году в Могилевской области намолочено 1259,8 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 32,1 центнера с одного гектара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 883,4 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 89% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 4,6%, хозяйств населения – 6,4%.

В структуре общей посевной площади зерновые и зернобобовые культуры заняли 45,3%, картофель – 3,7%, овощи – 0,8%.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 671 тыс. тонн. С одного гектара убранной площади получено 207 центнеров.

Валовой сбор свеклы сахарной в 2020 году составил 392,7 тыс. тонн при средней ее урожайности 427 центнеров с одного гектара.

В 2020 году произведено льноволокна 6,9 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 10,9 центнера.

Овощей собрано 196,5 тыс. тонн при средней урожайности 262 центнера с одного гектара.

В защищенном грунте произведено 9,6 тыс. тонн овощей, или 4,9% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля помидоров составила 51,3%, огурцов – 48,7%.