Лицеисты БГУ завоевали 18 медалей различного достоинства на XVII Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по математике, физике и информатике, которые проходили с 7 по 12 января в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, «золотыми» призерами по информатике стали одиннадцатиклассник Денис Логунов, а по математике – десятиклассник Владислав Максимчук.

Серебряные медали по физике завоевали одиннадцатиклассники Михаил Хартон и Ольга Турчина, а по информатике – десятиклассники Богдан Толстик и Даниил Забавский. Кроме того, данной награды по математике удостоены десятиклассник Артем Мялик и одиннадцатиклассник Дмитрий Горовой.

Бронза по физике на счету одиннадцатиклассников Максима Шестака и Никиты Макаревича, а по математике – у учащихся 11 класса Анны Блажко и Марины Горбач. Кроме того, бронзовыми медалями по информатике отмечены десятиклассники Григорий Казачёнок, Егор Дубровский, Ярослав Ахраменко и одиннадцатиклассники Владислав Анохов, Артем Уейский, Милана Кононович.

Также сборная № 1 Лицея БГУ завоевала диплом III степени в командном зачете.

Руководителями команды выступили преподаватели Лицея БГУ.

В состав международного жюри по математике вошли эксперты от БГУ доцент кафедры высшей алгебры и защиты информации механико-математического факультета Игорь Воронович, заведующий кафедрой общей физики физического факультета Анатолий Слободянюк.

В олимпиаде приняли участие 1006 школьников из 20 стран мира: Беларуси, России, Украины, Сербии, Болгарии, Индонезии, Турции и др. Белорусские учащиеся завоевали три золотые медали, восемь – серебряных и девять – бронзовых. Всего в сумме на счету белорусов 38 наград.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится в честь известного казахстанского академика и видного ученого-математика Орымбека Жаутыкова. Это совместный проект Республиканского научно-практического центра «Дарын» и Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната имени О. Жаутыкова для одаренных детей. Уникальное интеллектуальное соревнование является продолжением традиций всесоюзных олимпиад. БГУ принимает участие в соревновании с 2005 года.