Осуществлена первая оценка. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 2020 год в текущих ценах составил 147 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню 2019 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 2020 году по отношению к предыдущему году составил 110,1%.