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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2020 ГОД ВВП БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ НА 0,9%
16:36 18.01.2021
Осуществлена первая оценка. Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 2020 год в текущих ценах составил 147 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,1% к уровню 2019 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 2020 году по отношению к предыдущему году составил 110,1%.
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