В рамках режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы в филиале «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» введена в эксплуатацию электрокотельная установка мощностью 40 МВт со вспомогательным оборудованием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в целом на сегодня в филиале реализованы I и II пусковые комплексы по объекту «Молодечненские ЭС. Установка водогрейных электрокотлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС».

В частности, введена в эксплуатацию подстанция (ПС) «ПС 110кВ «Котельная», два ответвления от двухцепной воздушной линии (ВЛ)110 кВ Завод силовых полупроводниковых вентилей – Молодзечно №1 и №2, две кабельный линии (КЛ) 10кВ «ПС 110кВ «Котельная» – распределительный пункт (РП )10/6 кВ» и одна КЛ 10кВ «ПС 110кВ «Спутник» – РП 10/6кВ».

Реализация данных объектов позволила увеличить надежность электроснабжения Мини-ТЭЦ Молодечно.

В настоящее время в рамках объекта ведется строительство третьего пускового комплекса, в котором предусмотрен монтаж бака аккумулятора рабочим объемом 5 тыс. м3 со вспомогательным оборудованием. Система предназначена для запаса тепловой энергии в виде горячей воды в периоды избытка тепловой мощности теплоисточника и выдачи тепловой энергии в периоды ее пикового потребления.