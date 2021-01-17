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ЭКОНОМИКА РБ


ВОДОГРЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОКОТЕЛ УСТАНОВЛЕН В ФИЛИАЛЕ «МОЛОДЕЧНЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»


16:28 18.01.2021

В рамках режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы в филиале «Молодечненские электрические сети» РУП «Минскэнерго» введена в эксплуатацию электрокотельная установка мощностью 40 МВт со вспомогательным оборудованием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в целом на сегодня в филиале реализованы I и II пусковые комплексы по объекту «Молодечненские ЭС. Установка водогрейных электрокотлов в целях регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС».

В частности, введена в эксплуатацию подстанция (ПС) «ПС 110кВ «Котельная», два ответвления от двухцепной воздушной линии (ВЛ)110 кВ Завод силовых полупроводниковых вентилей – Молодзечно №1 и №2, две кабельный линии (КЛ) 10кВ «ПС 110кВ «Котельная» – распределительный пункт (РП )10/6 кВ» и одна КЛ 10кВ «ПС 110кВ «Спутник» – РП 10/6кВ».

Реализация данных объектов позволила увеличить надежность электроснабжения Мини-ТЭЦ Молодечно.

В настоящее время в рамках объекта ведется строительство третьего пускового комплекса, в котором предусмотрен монтаж бака аккумулятора рабочим объемом 5 тыс. м3 со вспомогательным оборудованием. Система предназначена для запаса тепловой энергии в виде горячей воды в периоды избытка тепловой мощности теплоисточника и выдачи тепловой энергии в периоды ее пикового потребления.
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