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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 23 ИЗ 230 ПРОВЕРЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ


16:16 18.01.2021

Результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу состояния дел на потребительском рынке рассмотрены на заседании коллегии Комитета госконтроля Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков, повышению эффективности работы исполнительных и распорядительных органов, руководителей организаций торговли и общественного питания.

Комитет госконтроля Брестской области в 2020 году в ходе мониторинга ситуации на потребительском рынке региона выявил нарушения порядка ценообразования в 23 из 230 объектов торговли. Так, в июне прошлого года в магазине г. Ивацевичи розничные цены были завышены на 8,1-136,9% на 14 наименований социально значимых товаров (каши и пюре для детского питания, овощи, крупы).

Госконтролеры также обнаружили в торговых объектах 763 кг недоброкачественной продукции. В частности, 15 сентября в одном из баров Брестского райпо снято с реализации 215 кг пищевой продукции с истекшим сроком годности и признаками порчи.

Выявлены факты несоблюдения торговыми организациями ассортиментных перечней товаров отечественного производства, нарушения порядка оформления ценников, а также санитарных норм и правил.

К излишнему расходованию бюджетных средств приводит несоблюдение отдельными поставщиками условий договоров, заключенных по результатам проведенных процедур государственных закупок. К примеру, в 2019-2020 годах консервный завод искусственно наращивал объем поставок овощей посредством добавления веса маринада при расчете количества поставляемой в бюджетные организации продукции, что повлекло необоснованное удорожание и дополнительные расходы.

На заседании коллегии акцентировано внимание на использовании субъектами хозяйствования схем «дробления» бизнеса в сфере торговли и общественного питания, что приводит к недополучению бюджетом налогов. Только две частные компании, проверенные Комитетом госконтроля Брестской области, недоплатили более 1,7 млн рублей.
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