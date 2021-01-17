Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 января 2021 года выросло до 227,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 227 тыс. 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 210 тыс. 779 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1571 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1591 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1899 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 468 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 259 тыс. 914 тестов.