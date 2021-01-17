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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ РАСШИРИЛА КАЛИБРОВОЧНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ «ДЛИНА»


15:04 18.01.2021

По результатам дополнительных сличений в рамках деятельности Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) «Сличение эталонов для измерений параметров эвольвентных зубчатых колес» БелГИМ подтвердил калибровочные и измерительные возможности в области измерений параметров эвольвентных зубчатых колес.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, сличения проводились на национальном эталоне единицы длины для измерений параметров зубчатых колес.

В результате в базу данных KCDB Международного бюро мер и весов (BIPM) внесено 8 новых СМС-строк. Они содержат информацию о калибровочных и измерительных возможностях БелГИМ при измерении параметров эвольвентных зубчатых колес, эвольвентных мер и мер угла наклона линии зуба.

На сегодня в международной базе KCDB BIPM опубликовано 289 СМС-строк о наилучших калибровочных и измерительных возможностях национального метрологического института (БелГИМ) в таких областях измерений, как длина, время и частота, электричество и магнетизм, акустика, термометрия, масса, химия и др.
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