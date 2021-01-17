Верхние строчки в обновленном рейтинге деловой активности за IV квартал 2020 г., опубликованном Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), заняли крупные металлургические заводы, нефтетранспортные компании, деревообрабатывающие предприятия и агрохолдинги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, рейтинг рассчитывается исходя из объема и количества сделок, совершенных участником биржевых торгов в течение отчетного периода, и обновляется по итогам каждого квартала.

Так, самым активным продавцом по секции металлопродукции стал один из ведущих российских производителей стальных сварных труб – АО «Выксунский металлургический завод», а покупателем – отечественное нефтетранспортное предприятие ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Рейтинг деловой активности по секции лесопродукции возглавили две литовские компании – UAB Eurovesta и AB Klaipedos Mediena. Первая стала крупнейшим покупателем белорусских пиломатериалов, а вторая – щепы и древесных отходов.

В секции сельхозпродукции на самой высокой позиции в рейтинге покупателей разместилось ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», приобретавшее на биржевых торгах шрот масличных культур. В свою очередь самым активным продавцом стало подразделение российской группы компаний «Содружество» – ООО «Содружество-агротрейд», специализирующееся на производстве и реализации рапсового шрота.

Лидером среди покупателей в секции промышленных и потребительских товаров стало ОАО «Брестский мясокомбинат», закупавшее через БУТБ оболочку для изготовления колбас. Что касается статуса крупнейшего продавца, то его получил новичок рейтинга деловой активности – ЧП «ТигерЛесЭкспорт», занимающееся поставками транспортно-погрузочной техники для лесной отрасли.