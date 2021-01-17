В конце 2020 года в рамках режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы, в филиале «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» были введены в эксплуатацию четыре электрокотла мощность 40 МВт каждый.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», благодаря маневренности данного оборудования, которое позволяет регулировать нагрузку в широком диапазоне, что способствует снижению себестоимости теплой энергии, перевод части энергоснабжения, а именно, подогрева воды, на выработку с использованием электроэнергии позволяет достигать экономического эффекта.

Установленные электрокотлы обладают очень высоким коэффициентом полезного действия из-за особенностей конструкции и передовых технологий в производстве. Они оборудованы современными системами автоматического управления для удобства работы операторов.

Перед установкой электрокотельного комплекса понадобилось выполнить работы по расширению здания главного корпуса и прокладке дополнительных трубопроводов. Надежность оборудования обусловлена также своевременным и качественным монтажом.

Электрокотельный комплекс суммарной мощностью 160МВт в настоящее время работает в соответствии с режимами нагрузки.