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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ ЭЛЕКТРОКОТЛА ВВЕДЕНЫ В 2020 ГОДУ НА МИНСКОЙ ТЭЦ-4
14:18 18.01.2021
В конце 2020 года в рамках режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы, в филиале «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» были введены в эксплуатацию четыре электрокотла мощность 40 МВт каждый.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», благодаря маневренности данного оборудования, которое позволяет регулировать нагрузку в широком диапазоне, что способствует снижению себестоимости теплой энергии, перевод части энергоснабжения, а именно, подогрева воды, на выработку с использованием электроэнергии позволяет достигать экономического эффекта.
Установленные электрокотлы обладают очень высоким коэффициентом полезного действия из-за особенностей конструкции и передовых технологий в производстве. Они оборудованы современными системами автоматического управления для удобства работы операторов.
Перед установкой электрокотельного комплекса понадобилось выполнить работы по расширению здания главного корпуса и прокладке дополнительных трубопроводов. Надежность оборудования обусловлена также своевременным и качественным монтажом.
Электрокотельный комплекс суммарной мощностью 160МВт в настоящее время работает в соответствии с режимами нагрузки.
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