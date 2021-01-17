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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛ 5,5%


13:27 18.01.2021

В 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Могилевской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах 2637 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2156 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 8,8% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 219,3 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в 2019 году, молока – 707,9 тыс. тонн (на 5,8% больше).

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1259,8 тыс. тонн, рапса – 76,4 тыс. тонн, картофеля – 671 тыс. тонн, овощей – 196,5 тыс. тонн, сахарной свеклы – 392,7 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 95,1%, яиц – 77,1%, зерна – 90,1%, рапса – 90,5%, картофеля – 9,5% и овощей – 12%.
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