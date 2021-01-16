В бюджет Витебской области за 2020 г. поступило 1909,85 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в том числе в республиканский бюджет поступило 395,57 млн рублей, в местный бюджет – 1514,28 млн рублей.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 577,49 млн рублей, или 30,2% в доходах бюджета области, по налогу на добавленную стоимость – 475,09 млн рублей, или 24,9%, по акцизам – 333,89 млн рублей, или 17,5%, по налогам на собственность - 134,5 млн. рублей, или 7,0%, по налогу на прибыль – 120,27 млн рублей, или 6,3%, по налогу при упрощенной системе налогообложения – 54,32 млн рублей, или 2,8%.