|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОСТРОЯТ 4 НОВЫХ ОБЩЕЖИТИЯ
12:58 18.01.2021
В Минске для студентов построят 4 новых общежития. Такую информацию озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
По его словам, правительство нацелено максимально обеспечить местами в общежитии нуждающихся учащихся.
"В 2020/2021 учебном году обеспеченность местами в общежитиях вузов составляет около 96%", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.
В 2019 году введены в эксплуатацию три студенческих общежития: 2 в Минске и одно в Гродно, в сентябре 2020 года - общежитие для студентов Гродненского государственного университета.
"В течение 2020-2024 годов за счет кредитных ресурсов будут построены еще 4 общежития в Минске почти на 4 тыс. мест. Принимаемые правительством меры позволят к 2024 году обеспечивать местами в общежитии всех нуждающихся в этом студентов", - заявил Игорь Петришенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2021
Курсы в банках
на 18.01.2021
Конвертация в банках
на 18.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте