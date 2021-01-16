В Минске для студентов построят 4 новых общежития. Такую информацию озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

По его словам, правительство нацелено максимально обеспечить местами в общежитии нуждающихся учащихся.

"В 2020/2021 учебном году обеспеченность местами в общежитиях вузов составляет около 96%", - отметил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

В 2019 году введены в эксплуатацию три студенческих общежития: 2 в Минске и одно в Гродно, в сентябре 2020 года - общежитие для студентов Гродненского государственного университета.

"В течение 2020-2024 годов за счет кредитных ресурсов будут построены еще 4 общежития в Минске почти на 4 тыс. мест. Принимаемые правительством меры позволят к 2024 году обеспечивать местами в общежитии всех нуждающихся в этом студентов", - заявил Игорь Петришенко.