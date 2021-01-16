За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,2%, рентабельность продаж – 5,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 2943,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1010,3 млн рублей, или 34,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 5935,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1131,1 млн рублей, или 19,1% от общего объема кредиторской задолженности.