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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 5,2%
12:43 18.01.2021
За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,2%, рентабельность продаж – 5,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 2943,7 млн рублей, в том числе просроченная – 1010,3 млн рублей, или 34,3% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 5935,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1131,1 млн рублей, или 19,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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