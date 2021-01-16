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ЭКОНОМИКА РБ


ШЕСТЬ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ МИНСКОГО ГПЛХО ВОШЛИ В СПИСОК ПЯТНАДЦАТИ ЛУЧШИХ


12:35 18.01.2021

Министерство лесного хозяйства подвело итоги работы постоянных лесных питомников за 2020 год.

В список пятнадцати лучших лесных питомников вошли шесть питомников Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО, первое место в рейтинге, как и в прошлом году, занял питомник Борисовского опытного лесхоза.

Максимальные баллы питомник получил за выращивание саженцев и сеянцев для лесокультурного производства – 1,3 млн. и 10, 04 млн. штук, а также за высокий процент выращивания посадочного материала из улучшенных семян – 51,9%. Питомник лесхоза лидирует и по количеству выращиваемого посадочного материала с ЗКС. В прошлом году вырастили 585,7 тыс. шт. таких сеянцев.

В 15 первых мест вошли также питомники Логойского (2-е место), Стародорожского опытного (5- место), Любанского (9-е место), Березинского (11-е место) и Копыльского опытного (15-е место) лесхозов.
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