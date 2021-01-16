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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 6,2%
12:20 18.01.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 106,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 108,9%, потребительские товары – 99,98% и 102,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 102,1%, с декабрем 2019 г. – 111,2%, в том числе в растениеводстве – 105,2% и 115,7%, животноводстве – 101,3% и 110,1% соответственно.
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