В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. – 106,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 108,9%, потребительские товары – 99,98% и 102,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 102,1%, с декабрем 2019 г. – 111,2%, в том числе в растениеводстве – 105,2% и 115,7%, животноводстве – 101,3% и 110,1% соответственно.