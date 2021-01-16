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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА 15 ДНЕЙ ЯНВАРЯ ВЫДАЛО ПОЧТИ 98 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ
12:08 18.01.2021
УП «Белтехосмотр» за 15 дней января 2021 г. выдало 97 947 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, из них 91 511 разрешений выдано физлицам (93,4% от общего количества).
Для сравнения: за аналогичный период января 2020 г. выдано 27 833 разрешения, за весь январь 2020 г. – 55 782 разрешения, за январь 2019 г. – 72 485 разрешения.
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