ЭКОНОМИКА РБ

УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА 15 ДНЕЙ ЯНВАРЯ ВЫДАЛО ПОЧТИ 98 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ

12:08 18.01.2021 УП «Белтехосмотр» за 15 дней января 2021 г. выдало 97 947 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, из них 91 511 разрешений выдано физлицам (93,4% от общего количества). Для сравнения: за аналогичный период января 2020 г. выдано 27 833 разрешения, за весь январь 2020 г. – 55 782 разрешения, за январь 2019 г. – 72 485 разрешения.