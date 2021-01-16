В 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2890,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2369,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 5,2% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 240,5 тыс. тонн, молока – 798,7 тыс. тонн, яиц – 454,7 млн. штук.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1087,9 тыс. тонн, рапса – 94,7 тыс. тонн, картофеля – 559,1 тыс. тонн, овощей – 203,2 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 92,8%, яиц – 83,3%, зерна – 92%, рапса – 98,3%, картофеля – 10,1% и овощей – 13,5%.