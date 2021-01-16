В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн. Такую цифру озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Проект госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы предусматривает финансирование подпрограммы "Молодежная политика" в объеме Br15,2 млн, в том числе из средств республиканского бюджета - Br11,3 млн, местных бюджетов - Br3,9 млн. Таким образом финансирование увеличится в два раза", - заявил заместитель премьер-министра, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, в Беларуси создана эффективная законодательная база, которая регулирует вопросы государственной молодежной политики. Это законы "Об основах государственной молодежной политики", "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений", Кодекс об образовании и другие документы.

Правительство каждые пять лет принимает госпрограмму "Образование и молодежная политика", в которой заложены основные направления развития образования и объемы финансирования. На 2016-2020 годы на финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" выделено Br10 млн, из них средств республиканского бюджета - Br6,6 млн, местных бюджетов - Br3,4 млн.