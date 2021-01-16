В 2020 году в хозяйствах всех категорий Брестской области намолочено зерна (в весе после доработки) 1465,3 тыс. тонн при средней урожайности 37,8 центнера с одного гектара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) региона составила 984,8 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 90,7% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,8%, хозяйств населения – 6,5%.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 1109,3 тыс. тонн. С одного гектара убранной площади получено 209 центнеров.

Валовой сбор свеклы сахарной в 2020 году составил 732,2 тыс. тонн при средней ее урожайности 438 центнеров с одного гектара.

В 2020 году произведено льноволокна 8,3 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 13,8 центнера.

Овощей всего собрано 404,3 тыс. тонн при средней урожайности 326 центнеров с одного гектара.

В защищенном грунте произведено 16,2 тыс. тонн овощей, или 4% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля помидоров составила 74,1%, огурцов – 24,9%, прочих овощей – 1%.

По объему производства овощей в защищенном грунте первенство принадлежит Брестскому району. В 2020 году районом произведено 9,6 тыс. тонн овощей, или 59,3% от общего объема производства в области, в том числе помидоров – 6,7 тыс. тонн (56,1%), огурцов – 2,7 тыс. тонн (68,1%).