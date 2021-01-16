Более чем 3,7 миллиона пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания Белорусской железной дороги в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, данный канал продаж пользуется возрастающим спросом у пассажиров. Сейчас в среднем терминалами самообслуживания ежемесячно пользуется около 310 тысяч пассажиров БелЖД. Наибольшее количество билетов было оформлено через терминалы в период с июня по октябрь. При этом пик «популярности» терминалов самообслуживания пришелся на декабрь. В последний месяц 2020 года ими воспользовался почти каждый десятый пассажир поездов региональных линий экономкласса и городских линий.

Напомним, впервые услуга продажи проездных документов через терминалы самообслуживания была введена в 2012 году на станции Минск-Пассажирский. За первый год работы с их помощью было приобретено 44,1 тысячи билетов. Ежегодно сеть устройств самообслуживания увеличивалась, улучшалось качество их работы, внедрялись новые опции, что отражалось на росте объемов продаж и повышении интереса пассажиров к новой технологии.

Переломным моментом стало внедрение в середине 2019 года на БелЖД терминалов самообслуживания нового типа – с возможностью приема оплаты наличными деньгами и выдачи сдачи, а также с использованием платежных карточек банков резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. На устройствах нового типа можно оформить билеты на 3 языках – белорусском, русском и английском.

В течение 2020 года билеты на поезда с ненумерованными местами через терминалы самообслуживания приобрели 3731,2 тысячи человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Терминалы для пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам.

На протяжении 2020 года Белорусская железная дорога проводила подготовительную работу по расширению сети терминалов самообслуживания. В декабре 2020 года установлено 27 новых терминалов, которые в январе 2021-го будут введены в эксплуатацию. Благодаря этому более широкие возможности оформления проезда появились на вокзалах станций Витебск, Бобруйск, Барановичи-Полесские, Осиповичи, Жлобин, Гомель и Пинск.

В настоящий момент на станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги установлено 188 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа.