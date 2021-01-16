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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 3,7 МЛН ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТЕРМИНАЛАМИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ БЖД В 2020 ГОДУ
11:17 18.01.2021
Более чем 3,7 миллиона пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания Белорусской железной дороги в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, данный канал продаж пользуется возрастающим спросом у пассажиров. Сейчас в среднем терминалами самообслуживания ежемесячно пользуется около 310 тысяч пассажиров БелЖД. Наибольшее количество билетов было оформлено через терминалы в период с июня по октябрь. При этом пик «популярности» терминалов самообслуживания пришелся на декабрь. В последний месяц 2020 года ими воспользовался почти каждый десятый пассажир поездов региональных линий экономкласса и городских линий.
Напомним, впервые услуга продажи проездных документов через терминалы самообслуживания была введена в 2012 году на станции Минск-Пассажирский. За первый год работы с их помощью было приобретено 44,1 тысячи билетов. Ежегодно сеть устройств самообслуживания увеличивалась, улучшалось качество их работы, внедрялись новые опции, что отражалось на росте объемов продаж и повышении интереса пассажиров к новой технологии.
Переломным моментом стало внедрение в середине 2019 года на БелЖД терминалов самообслуживания нового типа – с возможностью приема оплаты наличными деньгами и выдачи сдачи, а также с использованием платежных карточек банков резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. На устройствах нового типа можно оформить билеты на 3 языках – белорусском, русском и английском.
В течение 2020 года билеты на поезда с ненумерованными местами через терминалы самообслуживания приобрели 3731,2 тысячи человек. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Терминалы для пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам.
На протяжении 2020 года Белорусская железная дорога проводила подготовительную работу по расширению сети терминалов самообслуживания. В декабре 2020 года установлено 27 новых терминалов, которые в январе 2021-го будут введены в эксплуатацию. Благодаря этому более широкие возможности оформления проезда появились на вокзалах станций Витебск, Бобруйск, Барановичи-Полесские, Осиповичи, Жлобин, Гомель и Пинск.
В настоящий момент на станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги установлено 188 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа.
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