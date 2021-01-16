В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 года – 106,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-декабре 2020 года к январю-декабрю 2019 года рост цен на продтовары составил 4,0%.

Непродовольственные товары в декабре подешевели по сравнению с ноябрем на 0,4%. При этом в декабре 2020 года к декабрю 2019 года рост цен составил 6,5%, а к январю-декабрю 2019 года – на 4,5%.

Цены на услуги в декабре подросли по сравнению с ноябрем на 1,2%, в декабре 2020 года к декабрю 2019 года – на 7,9%, к январю-декабрю 2019 года – на 7,2%.