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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УФЕ


10:39 18.01.2021

Минский тракторный завод планирует расширить модельный ряд сборочного производства в Уфе. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сегодня на базе сельскохозяйственного предприятия «БашСельХозТехника» действует сборочное производство тракторов BELARUS мощностью 80 и 130 лошадиных сил. МТЗ поставляет компании тракторокомплекты на основании прямого договора по 100-процентной предоплате. В рамках расширения модельного ряда техники, выпускаемой в Башкортостане, достигнуты договоренности об организации сборочного производства гусеничных тракторов», - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ – начальник управления продвижения и реализации продукции в страны СНГ Михаил Вардугин.

По его словам, речь о двух моделях – 1502 и 2103, мощность которых 156 и 212 л.с. соответственно.

Выпускаемые на базе «БашСельХозТехники» тракторы BELARUS, в том числе оснащенные навигационными устройствами, участвуют в региональной программе субсидирования Башкортостана.

«Рассчитываем, что собранные в этой компании гусеничные тракторы также попадут в местные программы поддержки сельхозпроизводителей, распространяющиеся на технику, которая произведена в российской автономии. И часть их стоимости будет компенсироваться конечному потребителю», - отметил Михаил Вардугин.

Сейчас стороны определяют стоимость тракторокомплектов. «Это краеугольный вопрос. Готовый продукт должен быть конкурентоспособным. Других проблем пока нет», - констатировал заместитель маркетинг-директора.

Минский тракторный завод поставляет технику в Башкортостан по двум направлениям. Готовые BELARUSы на территории российской автономии реализуют субъекты товаропроводящей сети МТЗ в данном регионе – Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан» и ее дилер в Башкортостане ООО «ПО Техресурс». Комплекты для выпуска тракторов по лицензии МТЗ отправляются в адрес ГУСП «БашСельХозТехника». Сборочное производство было создано в 2017 году. Сначала в Уфе выпускались только BELARUS-82. Однако уже спустя год в столице Башкортостана был дан старт сборке тракторов BELARUS-1221.3.
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