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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛО НА 6,1%
10:18 18.01.2021
В 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4636,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 6,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4000,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 8,2% больше, чем в предыдущем году.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 332,4 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в 2019 году, молока – 1 904,3 тыс. тонн (на 5,9% больше), яиц – 570,5 млн. штук (на 1,6% больше).
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 465,3 тыс. тонн, рапса – 141,4 тыс. тонн, картофеля – 1 109,3 тыс. тонн, овощей – 404,3 тыс. тонн, сахарной свеклы – 732,2 тыс. тонн.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,5% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,4%, яиц – 82,2%, зерна – 96,1%, рапса – 97,5%, картофеля – 6,6% и овощей – 7%.
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