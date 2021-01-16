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ЭКОНОМИКА РБ
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МАКУЛАТУРЫ ОТКРЫЛОСЬ В ШКЛОВЕ
10:07 18.01.2021
На Шкловской бумажной фабрике «Спартак» 16 января запустили новую линию по переработке макулатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвестиционный проект стоимостью почти 17 млн рублей реализован при финансовой поддержке государства. Обновленное оборудование способно практически полностью удалять бумажное волокно из отходов, а это дополнительные тонны.
В рамках проекта решены и экологические задачи, современное оборудование позволяет снизить нагрузку на городские очистные сооружения.
По словам заместителя председателя концерна «Беллесбумпром» Александра Пшенного, со следующего года предприятие будет перерабатывать 60 тысяч тонн макулатуры, это фактически две области – Могилевская и Минская.
Теперь объем переработки вторичных отходов, образующихся во всех регионах страны, будет увеличен в 3,5 раза, а производительность вырастет на 30%.
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