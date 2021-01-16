ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОТКЛЮЧИЛИ ОТ СЕТИ

09:22 18.01.2021 Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. «В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора», - говорится в сообщении. Согласно информации, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме, отмечает Минэнерго.