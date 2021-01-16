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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОТКЛЮЧИЛИ ОТ СЕТИ
09:22 18.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«В 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора», - говорится в сообщении.
Согласно информации, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.
Радиационный фон в районе станции в норме, отмечает Минэнерго.
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