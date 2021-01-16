За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,7%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 3,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 17,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 4,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 10% от общего объема кредиторской задолженности.