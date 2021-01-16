|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДАТА-ЦЕНТР BECLOUD ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЮ НАДЕЖНОСТИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ TIER III
17:00 16.01.2021
Республиканский центр обработки данных beCloud, второй модуль которого был построен в конце октября 2020 года, прошел вторую стадию сертификации в международной организации Uptime Institute (UI) и получил сертификат Tier III Constructed Facility.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в ходе независимого аудита 1-й и 2-й очередей РЦОД (в том числе два машинных зала) инженерная инфраструктура подтвердила высокий уровень эффективности, производительности и безотказности работы, соответствующий критериям стандарта Tier III. Для клиентов это означает, что отказоустойчивость дата-центра гарантируется на уровне не ниже 99,982%. Такой высокий показатель достигается резервированием основных инженерных систем и компонентов.
Республиканский центр обработки данных beCloud был введен в эксплуатацию в начале 2016 года и стал первым дата-центром страны, который подтвердил соответствие международному уровню надежности и безопасности по стандарту Tier III Uptime Institute.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2021
Курсы в банках
на 16.01.2021
Конвертация в банках
на 16.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте