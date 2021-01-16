Республиканский центр обработки данных beCloud, второй модуль которого был построен в конце октября 2020 года, прошел вторую стадию сертификации в международной организации Uptime Institute (UI) и получил сертификат Tier III Constructed Facility.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в ходе независимого аудита 1-й и 2-й очередей РЦОД (в том числе два машинных зала) инженерная инфраструктура подтвердила высокий уровень эффективности, производительности и безотказности работы, соответствующий критериям стандарта Tier III. Для клиентов это означает, что отказоустойчивость дата-центра гарантируется на уровне не ниже 99,982%. Такой высокий показатель достигается резервированием основных инженерных систем и компонентов.

Республиканский центр обработки данных beCloud был введен в эксплуатацию в начале 2016 года и стал первым дата-центром страны, который подтвердил соответствие международному уровню надежности и безопасности по стандарту Tier III Uptime Institute.