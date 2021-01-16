Республиканским унитарным предприятием «Научно-производственный центр по геологии» завершены работы по предварительной разведке базальтов и туфов месторождения Новодворское Пинского района Брестской области.

По результатам работ Минприроды утверждены суммарные запасы базальтов и туфов по категориям С1+С2, подсчитанные на площади 144,5 га, в объеме 164,1 млн т, из них базальтов - 83,2 млн т, в том числе пригодных для производства базальтового волокна (технологического типа Т1) - 7,7 млн т, туфов и туффитов (технологический тип ТЗ) - 80,9 млн т.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, также по данному месторождению утверждены предварительно-оцененные запасы полезных ископаемых, залегающих во вскрышных породах месторождения - песков строительных в объеме 3,9 млн м3, и глауконитсодержащих пород (алевриты и алевролиты) в объеме 10,1 млн м3, пригодных в качестве бесхлорного калийного удобрения.

В целях определения технологических свойств базальтов образцы лабораторно-технологических проб были направлены в компанию «Базальтовые волокна и Композиционные материалы» (Украина) и в ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национально-исследовательский университет».

На основании результатов проведенных исследований базальтовых пород в Украине сделаны выводы, что чистые без примесей белорусские базальтовые породы пригодны для создания производств четырех видов волокон и материалов на их основе: базальтовых непрерывных волокон (БНВ), армирующих и композитных материалов и изделий; базальтовых супертонких волокон (БСТВ) для производства теплозвукоизоляционных и пожаростойких материалов высокого качества, применяемых в энергетике, АЭС, в различных отраслях промышленности; базальтовых штапельных тонких волокон, теплоизоляционных и пожаростойких материалов на основе неорганических связующих; минеральных штапельных волокон и теплоизоляционные материалы на их основе.

Результаты, проведенных исследований ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национально-исследовательский университет» свидетельствуют о пригодности базальтов для получения литых стеклокристаллических материалов.

В настоящее время в республике основными потребителями базальтового сырья для производства указанной продукции являются ОАО «Гомельстройматериалы» и ООО «БелМинералГрупп». Суммарный объем потребления данными предприятиями импортируемого из Украины базальтового сырья составляет более 80 тыс. тонн.

Для промышленного освоения месторождения необходимо провести детальную разведку месторождения с подсчетом запасов полезных ископаемых более высокой категории (В+С1) и разработкой окончательного технико-экономического обоснования постоянных кондиций полезных ископаемых.

Минприроды в текущей пятилетке будут продолжены работы по доизучению базальтов месторождения Новодворское Пинского района Брестской области, в том числе их технологических свойств.