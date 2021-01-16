|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 7,8%
16:13 16.01.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 107,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 101% и 109,4%, потребительские товары – 100,2% и 103,8%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,1%, с декабрем 2019 г. – 104,2%, в том числе в растениеводстве – 103,4% и 97,5% соответственно, животноводстве – 100,5% и 106,1%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2021
Курсы в банках
на 16.01.2021
Конвертация в банках
на 16.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте