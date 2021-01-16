Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 107,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 101% и 109,4%, потребительские товары – 100,2% и 103,8%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,1%, с декабрем 2019 г. – 104,2%, в том числе в растениеводстве – 103,4% и 97,5% соответственно, животноводстве – 100,5% и 106,1%.