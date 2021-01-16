|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ООО «АСБ ЛИЗИНГ» И СЗАО «БЕЛДЖИ» ОБЪЯВИЛИ О НОВОЙ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ GEELY ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:58 16.01.2021
ООО «АСБ Лизинг» и СЗАО «Белджи» объявили о старте новой совместной программы по приобретению автомобилей марки GEELY в финансовый лизинг для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «АСБ Лизинг», новые модели марки: GEELY GE и GEELY TUGELLA, появившиеся на отечественном автомобильном рынке во второй половине 2020 года включены в совместную лизинговую программу с производителем СЗАО «Белджи».
ООО «АСБ Лизинг» предлагает в лизинг все марки автомобилей GEELY сроком до 5 лет, в белорусских рублях, по лизинговой ставке от 9,0% годовых.
Ознакомиться более подробно с программой можно здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2021
Курсы в банках
на 16.01.2021
Конвертация в банках
на 16.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте