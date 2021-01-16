ООО «АСБ Лизинг» и СЗАО «Белджи» объявили о старте новой совместной программы по приобретению автомобилей марки GEELY в финансовый лизинг для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «АСБ Лизинг», новые модели марки: GEELY GE и GEELY TUGELLA, появившиеся на отечественном автомобильном рынке во второй половине 2020 года включены в совместную лизинговую программу с производителем СЗАО «Белджи».

ООО «АСБ Лизинг» предлагает в лизинг все марки автомобилей GEELY сроком до 5 лет, в белорусских рублях, по лизинговой ставке от 9,0% годовых.

Ознакомиться более подробно с программой можно здесь.