В 2020 году органы прокуратуры Витебщины провели 90 проверок исполнения природоохранного и земельного законодательства, по итогам которых подготовлено более 250 актов надзора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокурмтуре, свыше 560 лиц привлечено к дисциплинарной, административной и материальной ответственности. По требованиям прокуроров виновные возместили ущерб на сумму более 67 тыс. рублей.

В частности, многочисленные нарушения вскрыты в сфере охраны и использования вод.

Например, в большинстве районов Витебской области не выполняли нормы об охране источников питьевого водоснабжения населения – многие водозаборные скважины были ограждены на значительно меньшем расстоянии, чем это предусмотрено для первого пояса зон санитарной охраны. В Докшицком, Лиозненском, Полоцком, Поставском и Россонском районах «не действовали» санитарно-гигиенические требования в местах расположения подземных источников. Обнаружены факты свободного доступа к ним.

Режим хозяйственной деятельности в водоохранных зонах также соблюдался не в полной мере. Помимо отсутствия на многих расположенных там объектах животноводства устройств и сооружений, которые бы препятствовали загрязнению водных ресурсов, сельхозорганизации не всегда своевременно и в полном объеме обеспечивали вывоз органики с ферм и комплексов. А это влекло попадание стоков на прилегающую местность, создавало реальную угрозу загрязнения земли и вод в Верхнедвинском, Дубровенском и Лиозненском районах.

В ходе проверок правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства при предоставлении в аренду и использовании рыболовных угодий выявлены упущения со стороны арендаторов рыболовных угодий и исполкомов в Браславском, Миорском, Глубокском и Полоцком районах.

К сожалению, оказались неединичны нарушения закона и при эксплуатации объектов утилизации отходов.

Среди основных недостатков – нахождение вторичных материальных ресурсов среди подлежавших захоронению отходов, несоблюдение технологии их захоронения, загрязнение подъездных путей и прилегающей к этим объектам территорий в Браславском, Верхнедвинском, Городокском, Миорском и Толочинском районах.

Органы прокуратуры потребовали также повысить эффективность работы компетентных служб по регулированию распространения и численности таких инвазивных видов растений, как борщевик Сосновского в Браславском, Городокском и Миорском районах.

Повышенное внимание уделено деятельности структурных подразделений городских и районных исполкомов по линии землеустройства, а также территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе при ведении административного процесса.