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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО АМКОДОР-БЕЛВАР» СОЗДАЛО КОМПАКТНЫЙ АППАРАТ СВЕТОТЕРАПИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
15:41 16.01.2021
ЗАО «Амкодор-Белвар» создало новый прибор медицинского назначения – компактный аппарат светотерапии АСТ- АСТ-01 для индивидуального применения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», аппарат АСТ-01 оказывает лечебный эффект, воздействуя на кожу лучами синего и красного цвета с длиной волны 470 нм и 625 нм в режиме непрерывного и в двух режимах импульсного излучения.
Синий свет обладает релаксирующим, противовоспалительным и обезболивающим действием, усиливает газообмен, снижает вязкость крови, разрушает билирубин и снижает артериальное давление.
Красный свет стимулирует кроветворение, положительно влияет на деятельность костно-мышечной системы, почек и печени, улучшает местное кровообращение, повышает температуру тканей, устраняет застойные явления в тканях и органах, обладает иммуностимулирующим, противовоспалительным и обезболивающим действием.
Прибор предназначен для профилактики и лечения иммунодефицитного состояния; гриппа, бронхита и других простудных заболеваний; гематом, ушибов, заболеваний суставов; ожогов, обморожений, труднозаживающих ран; угрей, высыпаний и различных заболеваний кожи; зубной боли. Он также помогает при состояниях, возникающих в результате перенесенного стресса и спортивных перегрузок.
АСТ-01 компактен, хорошо ложится в руку и весит всего 220 граммов. Ему не нужны батарейки – прибор работает от обычной розетки.
Министерство здравоохранения Беларуси зарегистрировало аппарат светотерапии АСТ-01 и разрешило его производство, реализацию и медицинское применение на территории нашей страны.
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