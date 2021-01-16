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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ПОДОРОЖАЛИ 6,5%
15:20 16.01.2021
В Гродненской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,5%, с декабрем 2019 года – 106,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-декабре 2020 года к январю-декабрю 2019 года рост цен составил на 4,9%.
Непродовольственные товары в декабре подорожали по сравнению с ноябрем на 0,3%, в декабре 2020 года к декабрю 2019 года – на 7,5%, в январе-декабре 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 5,2%.
Цены на услуги в декабре 2020 года повысились по сравнению с ноябрем на 1,4%, в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года – на 7,9%, за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года – на 6,9%.
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