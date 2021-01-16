По оперативным данным государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг», на 1 января 2021 г. на территории Минской области бытовые услуги населению оказывает 6162 субъекта хозяйствования, или 16,1% от общего их количества по республике.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, темп роста по сравнению с предыдущим годом – 101,1%.

При этом более 70% оказывающих бытовые услуги субъектов – индивидуальные предприниматели.

На 1 января текущего года в области функционирует 4423 объекта бытового обслуживания, что составляет 14,8% от общереспубликанского количества. Темп роста по сравнению с предыдущим годом – 103,1%.