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ЭКОНОМИКА РБ


НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЕЕ 6 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


14:33 16.01.2021

По оперативным данным государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг», на 1 января 2021 г. на территории Минской области бытовые услуги населению оказывает 6162 субъекта хозяйствования, или 16,1% от общего их количества по республике.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, темп роста по сравнению с предыдущим годом – 101,1%.

При этом более 70% оказывающих бытовые услуги субъектов – индивидуальные предприниматели.

На 1 января текущего года в области функционирует 4423 объекта бытового обслуживания, что составляет 14,8% от общереспубликанского количества. Темп роста по сравнению с предыдущим годом – 103,1%.
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