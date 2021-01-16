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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 223,5 ТЫС.
14:14 16.01.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 января 2021 года выросло до 223,65 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 223 тыс. 537 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 206 тыс. 676 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2314 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1573 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1933 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 22 тыс. 769 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 238 тыс. 864 теста.
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