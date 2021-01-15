В 2020 году в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3 772 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 7,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3218,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 10,1% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 320,5 тыс. тонн что на 8% больше, чем в 2019 году, молока – 1383,9 тыс. тонн (на 7,4% больше), яиц – 453,3 млн. штук (на 12,9% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 639,9 тыс. тонн, рапса – 181,4 тыс. тон, картофеля – 885 тыс. тонн, овощей – 214,4 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 331 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,2% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,5%, яиц – 81%, зерна – 95,7%, рапса – 96,5% картофеля – 9,7% и овощей – 11,4%.