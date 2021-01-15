Команды Беларуси завоевали шесть дипломов на олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию была организована в декабре прошлого года в онлайн-формате с прокторингом (дистанционным контролем), а итоги подведены в начале января текущего года.

Участниками олимпиады школьников в Санкт-Петербурге стали 306 команд из 11 стран: России, Казахстана, Беларуси, Украины, Таджикистана, Грузии, Армении, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Латвии.

Беларусь на конкурсе представили 18 сборных из Минска, Мозыря, Гомеля, Могилева, Гродно, Витебска, Бреста, Бобруйска и Лунинца.

Диплом первой степени у воспитанников Клуба юных пожарных Мозыря Станислава Полыня, Станислава Дамасевича и Максима Веретенникова.

Дипломом второй степени награждена команда лицея БГУ «Лилипуты информатики», в которую вошли десятиклассник Даниил Забавский, одиннадцатиклассники Денис Логунов и Владислав Анохов.

Дипломы третьей степени присуждены сборным лицея БГУ LyceumBSU5 Notxxx в составе десятиклассников Ильи Лещика, Егора Дубровского, одиннадцатиклассника Андрея Курдуна и «Otryad Lapochek», представленная десятиклассниками Ярославом Ахраменко, Богданом Толстиковым и одиннадцатиклассником Александром Гапоновым. Тренером лицеистов выступила заведующая кафедрой информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо.

Согласно условиям конкурса, командам за пять часов необходимо было решить 12 задач по программированию, используя один компьютер. Дипломы первой степени присуждались за правильное решение восьми и более задач, второй степени – за семь, третьей – за выполнение пяти и шести заданий.

Организатором Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию выступает Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.