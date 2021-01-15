В 2020 году силами лесохозяйственных учреждений создано около 38,9 тысяч гектаров новых лесов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, это на 127% больше запланированного объема. С учетом естественного лесовосстановления новые леса появились на площади свыше 46,7 тысяч гектаров.

Большая часть насаждений (55,6%) была создана лесоводами с использованием селекционного посевного и посадочного материалов. Благодаря посадочному материалу с закрытой корневой системой в стране появилось 6,3 тыс. га лесных культур (16% от площади посева и посадки леса). Напомним, его использование позволяет работникам отрасли продлить лесокультурный сезон и тем самым увеличить объемы создания новых лесов.

Как и в предыдущие годы, особый акцент лесхозы сделали на восстановлении участков разработанных усохших насаждений (здесь было создано свыше 22 тыс. га лесных культур).

При этом преобладающее большинство созданных лесных культур относится к хвойным и твердолиственным породам (97,6%), доля мягколиственных пород составила всего 2,4% от общей площади.

Отметим, что организации лесного хозяйства самостоятельно обеспечивают себя необходимым посадочным и посевным материалами. В отрасли выстроена и успешно функционирует система лесоразведения и лесовосстановления. Созданы все условия для выращивания здоровых, качественных лесов – от заготовки, переработки лесосеменного сырья и хранения семян лесных растений, выращивания стандартного посадочного материала, проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – до ухода за лесными насаждениями и ввода их в категорию ценных лесных насаждений. Внедрена и функционирует передовая технология по переработке лесосеменного сырья и хранению семян лесных растений, которая дает возможность получать высококачественный семенной материал и обеспечивать его полноценное, длительное хранение.

В текущем году лесохозяйственные учреждения планируют выполнить лесовосстановление и лесоразведение на площади не менее 39,6 тыс. га.