За январь-ноябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,2%, рентабельность продаж – 7,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 5,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд рублей, или 21,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2020 г. составила 8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 19% от общего объема кредиторской задолженности.