Министерство энергетики утвердило Программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления суммарно увеличится до 900 млн. кВт∙ч.

Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций всех классов напряжения, а также комплекс мер по совершенствованию нормативной правовой базы для расширения использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, включая возможность привлечения средств граждан на работы по реконструкции линий электропередач.

Строительство и реконструкция электрических сетей будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы и Государственной программы «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, а также ежегодных инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.