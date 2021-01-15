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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ НУЖД ДО 900 МЛН КВТ•Ч
12:07 16.01.2021
Министерство энергетики утвердило Программу увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, ее реализация позволит повысить доступность использования электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения как в существующем жилищном фонде, так и при строительстве нового электрифицированного жилья. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления суммарно увеличится до 900 млн. кВт∙ч.
Программа включает мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций всех классов напряжения, а также комплекс мер по совершенствованию нормативной правовой базы для расширения использования электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, включая возможность привлечения средств граждан на работы по реконструкции линий электропередач.
Строительство и реконструкция электрических сетей будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие электроэнергетики и газификации населенных пунктов» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы и Государственной программы «Строительство жилья» на 2021-2025 годы, а также ежегодных инвестиционных программ энергоснабжающих организаций.
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