Бизнес-платформы Всемирной выставки ЭКСПО-2020, которая состоится с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае, доступны участникам выставки. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси.

Для предприятий-участников Национальной экспозиции Республики Беларусь на ЭКСПО-2020, а также для экспортеров, заинтересованных в выходе на рынок ОАЭ и стран Персидского залива, желающих узнать о специфике данных электронных площадок, 19 января в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси пройдет вебинар, на котором состоится презентация онлайн-платформ.

Интерактивная торговая площадка ЭКСПО-2020 Online marketplace имеет большое сходство с сайтом www.icetrade.by – интернет-версией информационной системы «Тендеры», обеспечивающей проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) на конкурентной основе. С помощью Online marketplace компания может размещать информацию о собственном бизнесе, желаемых закупках/продажах, а также подавать заявку на тендер и откликаться на чужие тендеры в режиме онлайн.

EXPO 2020 B2B App - специализированная социальная сеть для осуществления деловых коммуникаций между участниками и посетителями. В ее возможности входит создание аккаунта компании, личных страниц ее сотрудников, единой контактной базы, добавление актуальных документов и файлов, а также проведение онлайн-встреч с использованием видеосвязи непосредственно на платформе EXPO 2020 B2B App.

Указанные онлайн-платформы уже открыты для посещения. Чтобы воспользоваться их услугами в полном объеме, необходимо пройти регистрацию.

Мобильное приложение, которое станет доступно для скачивания в сентябре 2021 года, будет предназначено в первую очередь для посетителей ЭКСПО 2020 и является, по сути, навигатором по Всемирной выставке. С его помощью гости смогут составить индивидуальный план посещения павильонов других стран, которых в масштабном проекте участвует около 200. С помощью мобильного приложения гости смогут выбрать удобные для себя маршруты, купить входные билеты, сделать выбор из множества кафе и баров, тематических и развлекательных мероприятий.