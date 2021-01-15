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ЭКОНОМИКА РБ


В 2020 ГОДУ В ХОЗЯЙСТВАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАМОЛОЧЕНО ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 МЛН ТОНН ЗЕРНА


11:23 16.01.2021

В 2020 году в хозяйствах всех категорий Гомельской области намолочено 1096,4 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 27 центнеров с одного гектара.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 1 044,4 тыс. гектаров.

На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 92% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,2%, хозяйств населения – 5,8%.

В хозяйствах всех категорий в 2020 году накопано картофеля 766,6 тыс. тонн. С одного гектара убранной площади получено 192 центнера.

В 2020 году произведено льноволокна 3,9 тыс. тонн, при средней урожайности 9 центнеров с одного гектара.

Овощей собрано 284,3 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено по 223 центнера.

В защищенном грунте произведено 15,8 тыс. тонн овощей, или 5,6% от общего объема производства овощей. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля огурцов составила 76,2%, помидоров – 23,7%, прочих овощей – 0,2%.

По объему производства овощей в защищенном грунте первенство принадлежит Гомельскому району. В 2020 году районом произведено 12,4 тыс. тонн овощей, или 78,5% от общего объема производства в области.
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