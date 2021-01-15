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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 30 ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕАЛИЗУЮТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ ЧЕРЕЗ БУТБ


11:12 16.01.2021

В 2020 г. свыше 30 предприятий концерна «Беллегпром» выставляли заявки на продажу и участвовали в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в число самых востребованных товаров вошли различные виды тканей, обувь и средства индивидуальной защиты.

Данная продукция реализуется предприятиями концерна преимущественно на внутреннем рынке в рамках секции промышленных и потребительских товаров. В то же время ряд товарных позиций регулярно выставляются и на экспортные биржевые торги.

«Сейчас в торговой системе биржи постоянно находятся порядка тысячи заявок на продажу от предприятий концерна «Беллегпром». Пока они охватывают относительно небольшой ассортимент продукции, но он постепенно расширяется. Только за последние несколько месяцев добавилось около 50 новых позиций», – сообщил начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий.

Он также подчеркнул, что в текущем году планируется значительно больше внимания уделять продвижению белорусских товаров легкой промышленности на экспорт.

«У нас уже есть положительный опыт работы на зарубежных рынках в части поставок строительных материалов и продуктов питания. То есть можно сказать, что определенную нишу мы уже заняли. Поэтому сейчас активно занимаемся привлечением потенциальных покупателей как из числа постоянных клиентов, так и еще не аккредитованных на бирже компаний», – отметил представитель БУТБ.

В 2020 г. в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ совершено свыше 70 тыс. сделок на общую сумму 430 млн BYN, что на 6% больше, чем годом ранее. Основная доля продаж пришлась на строительные материалы, технологическое оборудование и продукцию нефтехимии.
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