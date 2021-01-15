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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 8,3%
10:49 16.01.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101%, с декабрем 2019 г. – 108,3%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 105,8% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 109%, потребительские товары – 100,1% и 104% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,4%, с декабрем 2019 г. – 109%, в том числе в растениеводстве – 104,6% и 119,7% соответственно, животноводстве –100,5 % и 106,3% соответственно.
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