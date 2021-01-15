ОАО «Гомсельмаш» снова стал лауреатом конкурса лучших товаров Беларуси.

Ранее Госстандарт Беларуси назвал победителей конкурса лучших товаров страны в 2020 году. Лауреатами признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, предприятие удостоено диплома «Стабильное качество» за высокопроизводительный кормоуборочный комплекс FS80.

Таким дипломом отмечают организации, которые становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд и подтверждали должное качество продукции в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса. Также организации должны иметь сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 18001 (СТБ ISO 45001) и др. и быть лауреатами различных конкурсов в области качества.

FS80 также был отмечен в номинации «Продукция производственно-технического назначения», такую награду получил не только кормоуборочный комплекс, но и комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно КОК-8-2 производства ОАО «ГЗЛиН».

Дипломы лауреатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» будут вручены позднее.