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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ЗА 2020 ГОД ПОДОРОЖАЛИ НА 4,2%


09:48 16.01.2021

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,60%, за 2020 год – 104,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в декабре 2020 года к декабрю 2019 года составил 5,7%

Непродовольственные товары в декабре подорожали по сравнению с ноябрем на 0,6%, за 2020 год – на 5,7%. При этом в декабре 2020 года к декабрю 2019 года цены подскочили на 7,6%.

Цены на услуги в декабре подросли по сравнению с ноябрем на 1,4%, за 2020 год – на 7,3%. В декабре 2020 года к декабрю 2019 года рост цен составил 8,5%.
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