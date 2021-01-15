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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ЗА 2020 ГОД ПОДОРОЖАЛИ НА 4,2%
09:48 16.01.2021
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2020 г. составил 101,60%, за 2020 год – 104,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в декабре 2020 года к декабрю 2019 года составил 5,7%
Непродовольственные товары в декабре подорожали по сравнению с ноябрем на 0,6%, за 2020 год – на 5,7%. При этом в декабре 2020 года к декабрю 2019 года цены подскочили на 7,6%.
Цены на услуги в декабре подросли по сравнению с ноябрем на 1,4%, за 2020 год – на 7,3%. В декабре 2020 года к декабрю 2019 года рост цен составил 8,5%.
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