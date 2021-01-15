ЭКОНОМИКА РБ

ПРИБЫЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ» ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА СОСТАВИЛА 20,8 МЛН РУБЛЕЙ

09:34 16.01.2021 Прибыль холдинга «Белорусская цементная компания» по итогам 2020 года составила 20,8 млн рублей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе компании. По предварительной оценке, рентабельность продаж в холдинге за прошлый год установилась на отметке 2,2%. Рекордным намечается и темп роста выручки на одного среднесписочного работника – 112,5% к 2019 году.