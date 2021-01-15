В 2020 году в хозяйствах всех категорий намолочено 8,8 млн. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 35 центнеров с одного гектара.

Как сообщает Национальный статкомитет, по объемам производства зерна первенство принадлежит Минской области (2,2 млн тонн, или 25,3% от общего объема производства в республике).

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 5959,3 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 90,7% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,8%, хозяйств населения – 6,5%.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 5,2 млн тонн. С одного гектара убранной площади получено 206 центнеров.

Валовой сбор свеклы сахарной в 2020 году составил 4 млн тонн при средней ее урожайности 482 центнера с одного гектара.

В 2020 году произведено льноволокна 47,8 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 10,2 центнера.

Овощей собрано 1,8 млн. тонн при средней урожайности 277 центнеров с одного гектара.

В защищенном грунте произведено 121,3 тыс. тонн овощей, или 6,9% от общего объема производства. В структуре производства овощей в защищенном грунте доля помидоров составила 59,2%, огурцов – 39,3%, прочих овощей – 1,5%.

По объему производства овощей в защищенном грунте первенство принадлежит Минской области. В 2020 году областью произведено 52,1 тыс. тонн овощей, или 43% от общего объема производства в республике, в том числе помидоров – 36,6 тыс. тонн (50,9%), огурцов – 14,3 тыс. тонн (30%).